Meisterda koos lapsega: nukud nagu muiste  

1. Lõika nukk välja. Joonista paberile nuku kuju, lõika see välja ja kinnita kahekordsele beežile vilditükile. Õmble nukk mööda servi läbi ja rebi seejärel paber ära.

2. Kaunista ja lisa kinnitused. Tiki nuku näole silmad ja suu. Õmble külge ka juuksed. Lõika nukule takjapaela pehmemast osast aluspesu ja õmble see paika.

3. Õmble riideid. Lõika vastavalt nuku kujule puuvillastest kangastest välja kleite või muid komplekte ja õmble need vilditükile, et riie oleks paksem. Viimistle servad kangaliimiga, et vältida hargnemist. Riiete pahemale poolele kinnita väike takjapaela vastand tükk.