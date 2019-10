Pajuvärava lood: 2000 liitrit armastusega tehtud õunamahla  

Alati kriibib hinge, kui bussi või autoga kuhugi sõidan ja näen tee ääres viljapuuaedu, kus keegi ammu toimetanud pole ja kunagi istutatud viljapuud

oma tööd tühja teevad. Olgu, linnud-loomad on muidugi inimese tegemata

töö üle õnnelikud. Samal ajal tormab suur osa eestlasi aga toidupoodi ja ostab koju kes teab millega pritsitud ja immutatud aed- ning puuvilju, mille siia toomise jalajälg keskkonnale on üüratult suur ja maitsegi kodukraami omast võrreldamatult kehvem.



Mitte minu aias

Just nii ma mõtlesin, kui nõutult oma viljapuuaias ringi jalutasin, lookas ploomi-, kreegi- ja õunapuid vaatasin. Ahastusega murdsin pead, mida ette võtta, kui kõik need viljad valmis saavad. Ma ei või lasta suure hoole ja armastusega

pöetud-hoitud puude head kraami raisku minna. Kaua mõelda ei tulnudki, sest soe sügis kiirustas takka.



Kolm aastat tagasi sain Pajuvärava õunadest nädala jagu tööd rügades tonni mahla. Tänavu tundus vilju vähem, aga oma aeg nõnda palju väärtuslikum, et otsisin välja Saaremaa ettevõtja, kes ainsana terves Eestis tuleb kaasaskantava mahlapressiga sinu koju, purustab, pressib ja kuumutab su õunade mahla. «Vähem kui tonni õunte pärast me tulla ei tahaks,» ütles lahke Priit mulle telefonis ja mina, murelikuna, et kas mul ikka nii palju õunu kokku tuleb, kutsusin kampa oma õe, isa ja laste isa.



Tõehetk!

Järgmised kaks päeva olid Pajuväraval õunakorjepäevad. Laste isa Risto raputas oma meherammuga puud puhtaks, mina, Uma, Raju ja sõbranna Kairi oma poja Markusega korjasime õunu varavalgest ööpimeduseni välja, lõpuks pealampide ja telefonitaskulampidega. Siis mul hakkas juba tekkima hirm, et puudu jääb mahlakottidest. Olin arvestanud ehk 500 liitri õunamahlaga. Septembrikuu eelviimase laupäeva hommikul saabus koos mahlapressiga tõdemus, et ainuüksi minu kokku korjatud õunalaadungist tuli üle 1700 liitri mahla! Seda maailma parimat, käsitööna kokku korjatud, väga ägeda tehnoloogiaga pressitud-kuumutatud, lisaaineteta õunamahla. Lisaks isa, õe ja laste isa õunasaak. Kokku KAKS TONNI õunamahla. Ulme! Õnneks oli ka teenusepakkujal kotte varuks.

Mõtlesin, et ma ei või lasta suure hoole ja armastusega pöetud-hoitud puude head kraami raisku minna. Kaua mõelda ei tulnudki, sest soe sügis kiirustas takka. Foto: Heidi Hanso

MIDAGI EI JÄÄNUD PUU OTSA! Heidi aed on sel aastal olnud eriti lahke. Perenaine võtab kõik annid vastu, ja mahlast sel aastal puudu vist ei tule. Foto: Heidi Hanso