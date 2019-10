Nipid VIDEO | Maailmakuulus juveliir annab nõu: uskumatult lihtsad nipid, kuidas kodus ehteid puhastada Toimetas Annaliisa Köss , täna, 13:54 Jaga: M

Juveliiri soovitatud kodused meetodid on ära proovitud ning need tõesti toimivad! Foto: Serkan Turk / Unsplash

Kui mis tahes vääriskiviga hõbe- või kuldehted on tuhmunud, oleks aeg need puhastusse viia. Aga mitte ainult! Ehted saavad ka kodustes tingimustes uuesti kauniks ja säravaks. Maailmakuulus Londonis tegutsev juveliir Bobby White annab videos nõu, kuidas ka sina seda lihtsa vaevaga teha saad.#1 Kõige lihtsam viis kodus ehteid puhastada on teha seda kuuma vee ning nõudepesuvahendi abil.