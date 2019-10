Jazzino Põnev kooslus: toorjuustu ja tikritega brownie Blogi Jazzinokitchen , täna, 12:00 Jaga: M

Teistsuguse brownie proovimine tasub kindlasti ära! Foto: Blogi Jazzinokitchen

Klassikalist browniet teavad kõik ja see on vaieldamatult üks maitsvamaid kooke. Kes oleks aga arvanud, et brownie sisse sobib hästi ka toorjuust ja tikrid?