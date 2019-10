VAHETADA TÖÖKOHTA VÕI MITTE: Trend on job-hopping ehk hüplemine töökohast töökohta 

Kõnekäänd „Üheksa ametit ja kümnes nälg“ paistab olevat lootusetult ajast maha jäänud. USA personalifirma Robert Half küsitluse andmeil pooldab juba suurem osa töötajaid – 64% – töökoha vahetust iga paari aasta tagant. Seda on viiendiku võrra enam kui mõni aasta tagasi. Job-hopping ehk töökohast töökohta hüplemine on viimase aja suurmood ning see on ülimalt tervitatav, kirjutab NBC News. 20. eluaastais hüpiktöötajad saavad kiiremini karjääri arendada, teenivad rohkem ja leiavad paiga, mille töökultuur nende omaga klapib, väidab NBC statistikale toetudes. See, mis varem oli häbiväärne – „mis mees sa oled, kui sa töökohta peetud ei saa!“ –, paistab nüüd uues valguses.