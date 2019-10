Kodu Koolivaheaja koristustalgud: lastetoas kord majja! Toimetas Laura Karro , täna, 19:00 Jaga: M

Koolivaheaeg on hea aeg, et lapsega koos tema tuba korda teha! Foto: Markus Spiske / Pexels

Paljudele lapsevanematele on keerulisim koristada ja korda hoida just lastetoas. Seal on palju väikeseid vidinaid, mille ära panemisele ei taha mõeldagi. Koostasime sulle nimekirja, mis teeb selle töö märksa kergemaks.