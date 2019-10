Nende nippidega muutub riiete voltimine imelihtsaks  

KonMari meetod hõlmab endas kindlaid eesmärke, mida järgida ning üldistatuna on see minimalistlik, mõtestatud suhe oma asjadesse. Selle järgi ei pea ainult asjadest lahti saama, vaid mõistma miks mingid esemed meil olemas on, nende tänamist ja minimalistlikuma elu poole liikumist.