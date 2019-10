Tuleohutusspetsialist soovitab: nii muutub sinu kodu tuleohutuks 

Olles teadlikud tuleohutusest, saame peatada algelisemad tuleõnnetused, mis võivad minutitega olla laastavad ja eluohtlikud. Olgu selleks siis söögitegemisest tulenevad apsakad, elektrist tulenev tuleohutus või tugitoolis uinunud suitsetajast maha kukkunud tuleohtlik kolle. Need on ainult mõned näited. Kindlasti on talve lähenedes kõige aktuaalsem küttesüsteemid ja nende korrasolek. Paraku tuleb ikkagi paljudele inimestele üllatusena, et korstnapühkija on kohustuslik kutsuda korra iga viie aasta tagant. Muidugi peaksid kodus olema vajalikud tuleohutuspaigaldised ja kõik peaksid olema töökorras.

Vingugaas on lõhnatu, värvitu, maitsetu ja seetõttu ka väga ohtlik. Vingugaasiandur on kohustuslik ruumides, kus on gaasiseade. Ahiküttega hoone puhul on vingugaasiandur rangelt soovituslik. Kuigi tänane seadusandlus seda otseselt ei nõua, on see väga vajalik tuleohutuspaigaldis meie kodus. Lisaks peab teadma, et vingugaasiandurit peab paigaldama vastavalt tootja poolt kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul ei ole võimalik paigaldada seda valesti. Vingugaasimürgistuse tunnused võivad sarnaneda esialgu külmetushaigusele, aga palavikku ei teki. Kõigepealt tekib peavalu, iiveldus, oksendamine, pearinglus, õhupuudus, mürgistuse edenedes juba väsimus ja minestamine.