Tee ise: vihmakindel poekott 

Vanast vihmavarjust saab mõnusa poekoti! Foto: Laura Karro

Keerulise metallist konstruktsiooniga vihmavarjud on kerged rikki minema, samas parandada on neid raske. Kui viimasel korral pööras ka sinu vihmavari suure tormiga end kahekorra, kasuta ära selle terveks jäänud kangas, et teha veekindel käekott!