Teaduslikult tõestatud! Need 5 tegevust toovad su ellu rahulolu 

Keha toodab aktiivselt liikudes endorfiine, mis tekitavad head tuju. Uuringud on näidanud, et regulaarne sportlik tegevus vähendab riski haigestuda depressiooni. Samuti aitab füüsiline aktiivsus depressiooniravis paremini haigusest terveneda.

Esialgu võib see tunduda mõttetu soovitusena, kuid tegelikult see tõesti toimib. Viis, kuidas me maailma tajume on suur osa sellest, kui õnnelikud me oleme. Positiivne mõtlemine mõjutab nii meie era- kui tööelu, sest tõstab energiataset, suurendab produktiivsust ja loomingulisust. Oluline on sellega alustada kohe ja mitte, siis kui elame unistuste ideaalset elu.