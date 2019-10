Lugeja küsib: miks annavad kauplused tagastatud kauba eest kinkekaardi ja mitte raha? 

Kui vaadelda teemat võlaõigusseaduse järgi, siis ilmneb, et kui kaubal on mingi puudus, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga ning ta ei ole kohustatud kohe raha tagastama. Kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, siis on tarbijal õigus lepingust taganeda ja see tähendab raha tagasi küsimist.

Tavapood ei pea kaupa tagasi võtma

Tarbija peab teadma, et e-poe puhul on tagastusõigus 14 päeva, kuid tavapoes seda pole. Seda põhjusel, et inimene saab tavapoest ostes tootega tutvuda, seda katsuda ja selga proovida. Seega kui tarbija on ostnud tavapoest toote ning soovib tagastada täiesti korras asja, siis sõltuvad tagastamistingimused poe poliitikast, kuid seaduse järgi ei pea ta üldse toodet tagasi võtma. Tarbijal on õigus küsida raha tagasi ainult juhul, kui ostetud tootel on puudused, seda ei saa parandada ega asendada.