Lugeja küsib: kas väikelaps tohiks elektrilist hambaharja kasutada? 

Soovitan elektrilist helihambaharja alates kolmandast eluaastast. Põnnidele võiks valida sellise mudeli, mis teeb vaiksemat häält ja millel on väike otsik, et pisikesi hambaid paremini hooldada. Alla kolmestele on olemas leebemad helihambaharjad, mis teevad 16 000 liigutust minutis.

Vali käepärane ja kerge mudel

Akuga laetavad mudelid on tavaliselt kergemad kui patareidega mudelid. Ka see võib valiku puhul määravaks saada, sest mudilase käe jaoks on kergem hambahari käepärasem. Samas peaks kuni koolieani lapse hambaid pesema lapsevanem. Väikese lapse käeosavus ei ole veel nii hea, et kõik hambad puhtaks saaksid. Võib ka teha nii, et kõigepealt peseb laps ja seejärel puhastab lapsevanem hambad üle.

Loo harjumus

Lapsevanema vastutus on tekitada hambapesuharjumus, et laps peseks hambaid hoolikalt kaks korda päevas. Kui harjumus on juurdunud, jääb see heaks tavaks kogu eluks.