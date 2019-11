Kui halb või hea on ärgata igal hommikul kell VIIS?  

Hommikul kell viis ärkamine sobib vaid neile, kes on väga varajase kronotüübiga. Sellise inimese loomulik uni tekib õhtul teistega võrreldes varem, kella 19–21 vahel. Selliseid inimesi on aga väga vähe. Pigem on selline rütm omane vanematele inimestele, kellel on unehormooni vallandumine nihkunud varasemaks vanusega.