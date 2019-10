VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Inga Lunge: „Heade asjade märkamine on treenitav!“ 

Tervitagem saabuvat novembrikuud ainult positiivsete emotsioonidega nagu Inga Lunge seda teeb. «Pessimist või asjadele miinusmärke kleepiv inimene vaatab täna õue ja mõtleb: issand kui pime, sajab ja ma pean õue minema, ma saan kohe märjaks. Mina mõtlen, et oi, kui mõnus: täpselt iseendasse vaatamise aeg, sajab, aga puud on veel värvilistes lehtedes,» kirjeldab Inga oma maailmavaadet.



Aga kui ajule kohe meeldib kõik negatiivne? «See on seotud ellujäämisinstinktiga. Paljud inimesed virisevad iga päev ja iga tund ning ongi väga head negatiivsete asjade märkamises. Heade asjade tajumine on treenitav. Õpi võtma elu positiivselt ja kui sa seda piisavalt harjutad, oledki meister,» soovitab Inga ennast pigem heade mõtetega toita.