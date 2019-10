Inga Lunge: „Paljud kasutavad seda võimalust, et mõtlevad ennast stressi, aga mulle nii ei meeldi!“ 

Näitleja Inga Lungega kohtudes tekib tahtmatult küsimus, kus on ta eestlaslik pessimism ja miks ta ei kurda. «Muidugi, saab ka nii, et mõtled ennast stressi. Paljud kasutavad seda võimalust, aga mulle nii ei meeldi!» ütleb naine kindlameelselt.

Inga Lunge (38) oli kaheksa aastat peaosatäitja menuseriaalis «Pilvede all», kuid ühel päeval astus ta kõigile ootamatult sellelt rongilt maha. Naise sõnul oli see sügavalt ta enda otsus ega sõltunud kellestki teisest. «Olin jõudnud omadega punkti, kus soovisin teha asju, mida tahan teha, mitte asju, mida pean tegema,» ütleb vabakutseline näitleja, kel on elus täita mitu rolli: ta on ema, abikaasa, näitleja, laulja, kirjanik, koolitaja ja kirglik kalastaja. Sõna «kirglik» peale krimpsutab Inga küll natuke nina, ometi on ta tulnud Eesti Spinninguspordi Liidu võistlustel koos oma kalastuspartneri Agneriiniga naiste arvestuses Eesti meistriks.Kui võita, siis täiegaInga tunnistab, et oma loomuselt on ta küllaltki võiduhimuline ja seda mitte ainult kalavetel. «Näiteks teavad ka lapsed, et lauamängu mängides ei ole ma see ema, kes laseb lastel võita. Nii et saavutusvajadus on mul ilmselt päris suur.» Ta rõhutab sedagi, et välja arvatud näitlejatöö, kus ta läheb rolli, püüab naine ülejäänud osatäitmistes olla nii ise, kui ise saab olla.«Hiljuti televisioonis esinedes kuvati mind ekraanil kui lauljat. Kuna see tundus mulle natuke naljakas ja et päris lauljad poleks selle peale solvunud, jagasin ma sotsiaalmeedias arvamust, et mind võinuks nimetada hoopis inimeseks. Et olengi lihtsalt inimene. Saan aru, et see mõjub suureliselt, aga ma päriselt mõtlen nii. Igasugune sildistamine piirab. Jään ennekõike iseendaks kõikide nende eelnimetatud rollide taustal.»Inga kui kehakeele koolitajaMõneti ootamatult läheb Inga täiesti põlema siis, kui jõuame veel ühe tahuni tema elus. Nimelt teeb ta koolitusi, kus teemadeks on avalik esinemine ja lavakõne. Selle alla kuulub ka kehakeel, mis Inga sõnul on üks ta lemmikteemadest. «Näiteks kuidas ma mõjun teistele, kui ma võtan ühe või teise poosi. Mida minu hoiakust välja võib lugeda? Kehakeele alla kuulub ka naeratus ja isegi riietus ning ehted. Näiteks mida tunnevad teised, kui mul on kaelas suur rist,» lausa tulistab näitlejanna õhku mõtteid. «Nüüd sa said mu liimi peale!» naerab Inga.

«Mõistagi on seegi kasulik, kui oskad teiste kehakeelt lugeda. Sa saad rohkem infot,» tunnistab enne näitekunsti juurde jõudmist psühholoogiat ja sotsiaalpedagoogikat studeerinud Inga. See on üks valdkond, kus ta saab olla rahulikult kahe jalaga maa peal, koolitab ja püüab inimesi aidata, kuidas paremini elus hakkama saada. Igapäevaselt avalike esinemistega üles astuvad poliitikud pole Inga poole siiski veel pöördunud. «Aga ega ma ole end selles valdkonnas ka reklaaminud,» muigab naine.Kõige tähtsamad on lapsedIseendaks jäämine on üks asi, hoopis teine see, et iga päev ühest rollist teise minek nõuab head aja planeerimist. «Selles vallas olen ma väga kibe käsi,» tuleb enam kui kiire vastus. «Oleme Toomasega (abikaasa laulja Toomas Lungega – J. K.) naernud, et me mõlemad võiksime töötada logistikutena või avada logistikafirma. Kui ma räägin aja planeerimisest ja kalendri lahti löön (siinkohal sukeldub Inga oma telefoni ja hakkab näpuga seal järge ajama – J. K.), jookseb mul siia sisse Justamendi kalender, Kaunimate Aastate Vennaskonna kalender, Toomase kalender, minu poja kalender, Toomase tütre kalender. Ehk ma näen ära, kes kuskil millalgi on. Näiteks vaatan praegu, et Toomas on 23. novembril Kaunimate Aastate Vennaskonnaga Laitses ja mul on õhtul etendus. Saan juba praegu paika panna, kes ja kuidas sel päeval lastega tegeleb. Sest lapsed on minu jaoks kõige tähtsamad. Kui keegi küsib, et oh, kuidas sa jõuad, ja sa, vaeseke, ei näe ju üldse oma lapsi ja lapsed sind, siis ei – pole midagi sellist,» tõuseb Inga hääl peaaegu et keemistemperatuurini.