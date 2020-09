NIPIRAAMATU ARHIIVIST | Inga Lunge: „Paljud kasutavad seda võimalust, et mõtlevad ennast stressi, aga mulle nii ei meeldi!“ 

Näitleja Inga Lungega kohtudes tekib tahtmatult küsimus, kus on ta eestlaslik pessimism ja miks ta ei kurda. «Muidugi, saab ka nii, et mõtled ennast stressi. Paljud kasutavad seda võimalust, aga mulle nii ei meeldi!» ütleb naine kindlameelselt.

Inga Lunge (38) oli kaheksa aastat peaosatäitja menuseriaalis «Pilvede all», kuid ühel päeval astus ta kõigile ootamatult sellelt rongilt maha. Naise sõnul oli see sügavalt ta enda otsus ega sõltunud kellestki teisest. «Olin jõudnud omadega punkti, kus soovisin teha asju, mida tahan teha, mitte asju, mida pean tegema,» ütleb vabakutseline näitleja, kel on elus täita mitu rolli: ta on ema, abikaasa, näitleja, laulja, kirjanik, koolitaja ja kirglik kalastaja. Sõna «kirglik» peale krimpsutab Inga küll natuke nina, ometi on ta tulnud Eesti Spinninguspordi Liidu võistlustel koos oma kalastuspartneri Agneriiniga naiste arvestuses Eesti meistriks.



Kui võita, siis täiega

Inga tunnistab, et oma loomuselt on ta küllaltki võiduhimuline ja seda mitte ainult kalavetel. «Näiteks teavad ka lapsed, et lauamängu mängides ei ole ma see ema, kes laseb lastel võita...