Pane tähele! 10 asja, mida kohvikus töötades teha ei tohiks  

Kohvikuid kerkib nagu seeni pärast vihma ja need tõmbavad magnetina igas vanuses inimesi. Ei ole vahet, kas elad suures või väikeses linnas, ilmselt on sul kujunenud välja oma lemmikud, kus nii sõpradega aega veeta, kohtingutel käia kui ka tööd teha. Kas oled aga seejuures järginud elementaarseid tavasid?

Päevasel ajal kohvikusse sisenedes võid sealt leida nii süleritega töötegijaid kui loomeinimesi, kes otsivad inspiratsiooni uute projektide jaoks. See kõik on mõistetav, sest avalik koht pakub kontorist vabamat õhkkonda, seal on võimalik kohtuda koostööpartneritega kohvi juues või kasutada tasuta võrguühendust üksinda töötamiseks. Sellise valiku kasuks otsustades tuleb aga ennekõike olla teistega arvestav ning suhtuda aega ja ruumi austavalt.

Ära eelda tasuta töökohtaKohvik ei ole kontor, kus kasutada niisama vaba lauda. Ära ole üks neist inimestest, kes hõivab tühja koha ilma midagi ostmata. Sa ju ei koliks ka korterisse üüri maksmata! Arvesta, et kohvik on mõeldud kundedele, kes on nõus sinna ka oma raha jätma.