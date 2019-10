Argine ahvatlus: mõnusalt mahlane kookose-õunakook 

Aga mida muud? Mõned liitrid suhkruta õunakastet ja hapukat õuna-ploomimoosi sai ka purki pandud. Ja kuna tassisin turult koju suure kõrvitsa, mis aga köögis kuhugi ei mahtunud, siis selle röstisin ka ära ning panin püreena sügavkülma. Ja vist ongi kõik? Kuidagi tundub, et olen pooliku töö teinud, aga aru ka ei saa, mida siis veel oleks pidanud korjama-karbistama-keetma.



Ostsin kolleegilt poolmuidu ka dehüdraatori - päris kindel veel ei ole, kas tassisin endale viieka eest koju lihtsalt suure mõttetu hunniku plastikut või on tegu geniaalseima masinaga läbi aegade. Õunu on see edukalt kuivatanud juba päris mitu laari ning talvel kaovad need õunakrõpsud snäkilaual kiiremini kui Toots leili jõuab visata. Nii et punktid on hetkel masinal kõvasti plussis! Praegu on eelisjärjekord õuntel, aga kui nendega ühele poole saan, siis on katsetamisjärjekorras banaanikrõpsud, peedikrõpsud, kuivatatud tomatid ja kui veel jõuab turult puravikke osta, siis tahaks proovida ka neid kuivatada, et neist siis seenejahu jahvatada. See pidi toitudele üle võlli umami meki andma. Ja järgmise aasta koduseid kuivatatud ploome ootan ka väga. Kui kellelgi on aga veel häid ideid, mida saaks dehüdraatoriga teha, siis olen suur kõrv!