Kui kohtuvad vana ja uus: paketiväliste lahendustega mõnus kodu Kassisabas 

Liigne kärsitus polegi teinekord halb. See aitab kinnisideest loobuda, kuid mõttesse jääb idee siiski tiirlema. «Kui sa ei otsi midagi, siis sa leiad midagi,» usuvad Sirelpuud. Nagu see peab paika elus, läks sama rada ka nende koduga.

Nagu paljudele paaridele, oli ka Eliisa (32) ja Karl (30) Sirelpuule oma kodu otsimise ajendiks üsna pea saabuv perelisa. Kultuuriinimestena – Karl on kontserdikorraldaja ja Eliisa koreograaf – oli nende valik aga eelarveliselt mõnevõrra piiratud. «Mina olen iseloomult pigem kannatlik ja ratsionaalse mõtlemisega, Eliisa rohkem emotsionaalne ja kärsitu,» ei tee mees saladust. Ta tunnistab, et oli ka momente, kus tundus, et sobivat kohta ei leiagi. Nii keskenduti aktiivsete otsingute asemel lõpuks hoopis lapse sünnile ja abiellumisele. Ootamatult aga sai paar teada, et neile sobivas asukohas Tallinnas Kassisaba linnajaos vabaneb ühes Pätsiaegses majas peagi korter. «Kui mu ema lapsepõlvesõbranna talle muuseas mainis, et koht jääb tühjaks,lendasime sellele peale nagu šaakalid,» naerab Karl. Paar soovis just sellesse piirkonda kolida, sest see kant on piisavalt lähedal nii tõukerattaga Telliskivis tööl käimiseks kui ka lastele tulevikus jalgsi kooli minekuks. Üks asi viis teiseni ja hakati läbi käima panku, tõestamaks, et vaatamata kultuuritaustale ollakse siiski normaalsed inimesed.Esimesed muljedKolm aastat tagasi korterisse astudes seisid nad silmitsi elamisega, mida polnud tõenäoliselt põhjalikult remonditud 1970. aastatest. Kitsas koridor hargnes kolme tuppa ja selle otsas paiknes köök. Et maja ehitamise ajal, 1930ndatel, polnud sellesse planeeritud dušši, oli eelmine korteri peremees ehitanud selle jaoks kööki üsna käepäraselt tuhaplokkidest kapi. Niisiis saigi Sirelpuude esimeseks väljakutseks kogu planeeringu ümbertegemine. Selleks tuli appi ka Eliisa sisekujundajast sõbranna Margot Laisaar, kes aitas abikaasade Paintis joonistatud kavandid õigetesse mõõtkavadesse ja vormingutesse panna. «Vana puitmaja puhul on ka teatud piirangud, mida on lubatud teha ja mida mitte,» selgitab perenaine. Seetõttu tuli kaasata ka ehitusinsenerid, inspektorid ja teha linnavalitsusele taotlusi muudatuste jaoks.

«Kuigi ehitus polnud suur ja me ei teinud midagi sellist, mis muudaks maja struktuuri, aitas insener kasvõi rahustada maja teisi elanikke, et me ei võta kandvaid seinu maha. Ega isegi oleks soovinud, et keegi meile pähe kukuks!» ütleb Karl. Seinu ja põrandaid lammutades ning lahti võttes õnneks suuri üllatusi hallituse või mädanenud palkide näol polnud, küll ilmnes mitmeid isetehtud lahendusi. «Üks pistik jooksis meile näiteks ülemise naabrimehe korterist. Ilmselt oli see veetud kunagi, mil aias olid garaažid, et saaks seal olles vajadusel pikendusega üle hoovi voolu,» jutustab mees. Nuputamist vajavaid juhtmeid tuli välja teisigi.Originaal ja nüüdisaeg käsikäesKuigi originaalsest korteri olustikust polnud just palju, mida alles jätta, siis seda võimalikku vähest soovisid abikaasad siiski säilitada. Nii hakkavadki muidu nüüdisaegses kodus silma ajatud peegelvõlvid, paar puitprussi ja tugitala ning esikusse ja vanni tuppa ulatuv glasuuritud ahi. Ühelt poolt pruuni, teiselt poolt rohelise ahju jätsid nad peale gaasikütte teadlikult alles. «Ahjukütmine sai mulle Viljandis elades väga omaseks. Selle talve eesmärgiks ongi kutsuda pottsepp, kes ahju üle vaataks,» räägib Eliisa.Niisamuti leiab Sirelpuude magamistoast vana sahvri väikese õhutusakna. «Suvel on mõnus, et väike briis käib läbi, aga talvel tuleb sinna midagi ette leiutada,» mõtiskleb pereisa, kuidas lisaks ülevõõpamisele ei saanud aknale tihendeid panna, sest see mängib soojusega ja läheb praegugi vaevaliselt kinni.