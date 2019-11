PULMAKINGID | Mida ja kuidas kinkida?  

Teinekord saab suured pulmakulud lahendada nutikalt, kasutades ära oma sõpruskonna teadmisi ja oskusi. Nii võib kingituse asemel küsida hoopis kondiitrist sõbrannalt abi pulmatordi tegemisel või raadiodiskorist klassivennal peo muusikavaliku eest hoolt kanda. Ja ehk on näitlejast onupoeg piisavalt jutukas ja julge, et pulmaisana üles astuda? Nii muudate oma pulmad isiklikumaks ning ka kulude ja kinkide koha pealt on nutikas lahendus leitud.