EKSPERIMENT: viis peotäit puu- ja köögivilju päevas! Tehtav või mitte? 

Päevas peaks sööma kokku vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju. Tervise Arengu Instituudi 2016. aasta uuringu kohaselt sööb vaid kümnendik Eesti inimestest neid nii palju. Miks? On see kallis või on soovituslik maht püüdmatult suur?

Lähen kolmenädalasele väljakutsele vastu optimistlikult, sest mulle meeldivad nii köögiviljad kui ka söögitegemine. Eksperimendi esimesel päeval suundun kodukandi taluturule, et osta lähipäevadeks vajaminev värske kraam. Kott saab

pungil täis aedube, lillkapsast, brokolit ja teisi köögivilju, mida plaanin mehele

ja meie kolmele lapsele valmistada. Kirjutan kohe ka toitumisnõustaja Hiie Järvale, et saada nõu, millest peaksin lähtuma. Ta leiab, et tegelikult võiks täiskasvanu päevane köögiviljakogus olla 700–800 grammi. Hea uudis on, et köögiviljade hulka kuuluvad ka seened, oad ja läätsed, aga kuna kartul on tärkliseline, siis selle päevaseks normiks on kaks portsjonit ehk 200 grammi. Köögiviljadele lisaks tuleb süüa päevas 200–300 grammi marju ja puuvilju. Alles siis jõuab mulle kohale, et see on ju 1 kg puu- ja köögivilju päevas!