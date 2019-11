Tänu nendele nippidele innustad oma last rohkem liikuma  

Soovitused lapse aktiivse liikumise soodustamiseks:

Uuringud on näidanud, et lapsed, kes on harjunud igapäevaselt aktiivselt liikuma, teevad seda suurema tõenäosusega ka täiskasvanueas ja neil on seeläbi parem tervis. Eelkooliealiste laste puhul on kõige tugevamad liikumisharjumuse ja liikumisrõõmu soodustajad ning mõjutajad kindlasti nende vanemad. Vanuse kasvades muutuvad vanemate kõrval üha tähtsamaks ka sõbrad ja võimalus koos nendega aega veeta. Ning on ju väga tervitatav, kui seda tehakse just aktiivselt liikudes.