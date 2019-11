HOROSKOOP | November tuleb üldiselt heade võngetega kuu! Vaata, kas ka sulle! 

SKORPION (24.10–22.11)

Praegu on su enesearengutee võimsaim hetk – lendad täiega! Uued kogemused, elueksamid, uus võimalus jätkata oma teed täiesti teisel viisil. Naudi kõike, mis tuleb, aga hoia fookust kogu aeg endal, mõtiskledes, mis on see, mis on praegu sulle kõige olulisem. Ja siis tegutse vastavalt!



AMBUR (23.11–21.12)

Lahendused saabuvad ellu tavaliselt siis, kui oled endas kindel, et sa oled oma elus kõige tähtsam ja valmis enda heaoluks tegema kõike. See tähendab sisetunde kuulamist ja selle vaimus tegutsemist. Kitsaskohtadest saad üle, kui võtad endale aega ja viibid palju õues.



KALJUKITS (22.12–20.01)

Oled vaba, väga soe ja meeldiv suhtleja, nii et leiad kiirelt ning kergelt inimestega ühise keele. Uued tutvused ja teistmoodi tegevused viivad sind elus

just sulle mõeldud radadele! Otsi võimalusi ka ennast kuuldavaks teha: mõnes grupis, üritusel või mujal. Ole avatud!



VEEVALAJA (21.01–19.02)

Ära häbene seda, et fookustad end karjäärile. Nii märgatakse sind ja su panust

ning ka tunnustatakse. See kõik on peaaegu kohal! Jõuad selleni, kui teed oma

tööd kirega.



KALAD (20.02–20.03)

Mis saaks, kui sa vaatad elu laiemalt ega rapsi enam? Proovi keskenduda vaid sellele, mis on su eesmärk, ja mõtle, kuidas seda nutikalt saavutada. Võta päeva jooksul ka puhkepause, et korra tõmbuda endasse ja teha koostööd enda sisemaailmaga. Tööta targalt, mitte palju.



JÄÄR (21.03–20.04)

Märka seda, et sind tunnustatakse ja ollakse valmis võtma võrdse partnerina. Tõmbad enda poole järjest rohkem edu, kui oled sina ise. Tee iga päev midagi sellist, mida naudid, et tunda: elu on seda väärt!



SÕNN (21.04–21.05)

Sul on tugev sisetunne ja soov oma plaane ellu viia. Selleks, et saada sisse «täiesti oma hoog», leia võimalusi puhata, reisida ja elu maksimaalselt nautida. Tee seda julgelt!



KAKSIKUD (22.05–21.06)

On ideaalne aeg uuteks algusteks ja avameelseteks vestlusteks. Hoia oma

fookus tööl ja saavutustel, aga amal ajal ka silmad avatud, kuhupoole veel

liikuda. Suheldes usalda maksimaalselt oma sisetunnet!



VÄHK (22.06–23.07)

On ainuõige, et proovid teisi inimesi mõista, kuid seejuures ära lükka enda huve tagaplaanile. Endiselt mõtle, mis on sulle selles olukorras oluline. Nii hoiad end tasakaalus. Vaatle suhteid sügavuti ja oma rolli neis nii töö- kui ka eraelus – nõnda leiad võimalusi kasvada. Usalda end ja kasuta oma võimalusi!



LÕVI (24.07–23.08)

Elus on tihti nii, et see, mida teed, tasub end alati ära, isegi siis, kui kohe tulemusi ei näe. Oled pikalt töötanud ühe eesmärgi nimel, ära anna praegugi alla – tööta edasi. Tulemused võtavad aega, aga need tulevad, sest teed seda, mida tõesti naudid. Hoia usku! Elu toetab sind!



NEITSI (24.08–23.09)

Sel kuul on sul kaks poolt. Planeerid ja tegutsed hoogsalt töölainel ning see sujub suurepäraselt, eriti kõik, mis on seotud reisimisega. Samuti oled vaatamas sissepoole ja mõtiskled, mida teha, et sind mõistetaks. Ole avatud, reisi, liigu ja hoia siht kogu aeg oma eesmärkidel.



KAALUD (24.09–23.10)

Jah, sa kipud kaalutlema, aga hoia end ikka tasakaalus. Kui juhtub, et su pangakonto kasvab, võid seda ka säästlikult alles hoida nendeks puhkudeks, kui sa tõesti tunned, et vajad midagi. See on seda väärt.



Mõtle sellele, ja su elu muutub paremaks!