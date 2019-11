Plaanid kolida? Need 10 asja aitavad sul kodu kergemini maha müüa 

Tubane hooaeg toob kaasa ka koduste vajaduste ümberhindamise – vahest on su elamine jäänud kasvavale perele kitsaks, või vastupidi, on laste pesast väljalendamisega seoses aeg mõelda väiksema pinna peale. Olgu põhjus milline tahes, eluaset müüki paisates on mõningad nipid, mis aitavad sul selle kiiremini maha müüa.

Eksperdid soovitavad kinnisvarakuulutust üles riputades muuta ka oma mõtlemist. Sellest hetkest alates, mil oled otsustanud oma kodu maha müüa, pole see enam sinu kodu. Selline mõttelaadi muutus aitab sul oma elukohast emotsionaalselt distanseeruda ning aitab kaasa müügiprotsessile. Nii tasub ka neile nippidele ilma eelarvamuseta läheneda ja objektiivselt oma kodu üle vaadata.