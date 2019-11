Kord majja! Kuidas siis lastetoa koristamine tegelikult käib? 

Võibolla pead korduvalt töökäike ette näitama, aga lõpuks saad maitsta edu vilju – laps koristab ise oma toa ära ja see on päriselt ka puhas. Vajalikud vahendid:

Töökäigud:

1. Valmistu asju sorteerima. Üks kott või kast võta prügi jaoks, teine aga asjade viimiseks nende õigesse asukohta.

2. Korja kokku praht. Alusta uksest ja liigu paremale. Vaata üle kõik riiuli- ja kapipealsed, sahtlid ning voodialune ning pane praht kotti. Kui tuba on läbi käidud, tõsta kott ukse taha.

3. Leia üles asjad, mis käivad teistes tubades. Tee seda samamoodi, liikudes uksest paremale, vaadates üle nii riiuli- kui kapipealsed, sahtlid ja voodialuse. Mustad riided, nõud, rätikud jms pane tagastamise kotti või kasti ja tõsta ukse taha.

4. Pane põrandalt asjad ära. Pane mänguasjad maast kasti või riiulile. Riided pane tagasi sahtlisse või riidepuudele. Jalatsid karpidesse ja seejärel kappi.

5. Korrasta laud ja kapipealsed. Kooliasjad paiguta ilusti laua lähedale, raamatud ja vihikud ritta. Mänguasjad pane omale kohale ja jätka, kuni tasapinnad on puhtad.

6. Alusta tolmu pühkimisega. Tõmba kõik tasapinnad niiske lapiga üle, alustades uksest ja liikudes paremale. Tõmba tolm ka riiulitele jäänud asjadelt ja nende alt ning aknalaualt.

7. Puhasta klaasid ja peeglid klaasipesuvahendiga.

8. Vaheta voodipesu.

9. Järgmiseks võta tolmuimeja. Kui põrand on mänguasjadest ja muust puhas, on ka tolmu imemine puhas lust. Pärast seda võid põranda veel ka niiske lapiga puhtaks pesta.

10. Ongi kõik! Pane ära tolmuimeja, vii ära prügikott ja must pesu ning pane asjad tagastuskastist omale kohale.