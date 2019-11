Iga maiasmoka unistus: kodune banaani-kooreiirisemaius ehk banoffee 

Pane dessert pokaali nii:

1. Koori ja viiluta banaanid 0,5 cm paksusteks tükkideks.

2. Vahusta koor ja sega jogurtiga ühtlaseks.

3. Purusta näppudega iga magustoidupokaali põhja 1 küpsis, tõsta peale 1 sl

kondenspiima, mõni banaaniviil ja 2 sl jogurtikreemi.

4. Lao pokaalidesse samas järjekorras, alustades taas küpsistest, teine kiht.

5. Kaunista magustoit riivitud šokolaadiga. Maiusta kas kohe või hoia desserte serveerimiseni külmkapis.



Hea teada!

Kui tead, et dessert peab sööjaid veidi ootama, siis vaata, et pealmine kreemikiht kataks kõik banaaniviilud – nii ei lähe need seistes pruuniks.