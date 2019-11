PÄEVA MÕTE | Matkale ja loodusesse lusikapannkooke küpsetama! 

Vaja läheb (jagub kuuele):

6 muna

näpuotsaga soola

3 dl jahu

1 tl küpsetuspulbrit

6 dl petti, keefirit või hapupiima

1–2 sl suhkrut

tikutopsisuurune tükk võid

praadimiseks õli

kookidega söömiseks mõnd mõnusat kodust moosi

Valmista kooke nii:

1. Enne metsa minemist valmista kodus tainas. Selleks löö munad kaussi ja klopi soolaga lahti.

2. Lisa küpsetuspulbriga segatud jahu, vispelda korralikult, lisa hapupiimatoode ja suhkur ning sulatatud või. Tainas jääb suhteliselt paks, nii et sellest on mõnus

pannile pisikesi lusikakoogikesi kallutada.

3. Kalla tainas lehtri abil pudelisse, kork peale ja … metsa. Ükskõik, kas vihmas või tuules, külmas või märjas, kummikud poolest saadik sopas, ikka on tore. Tea, et paljudel RMK platsidel on katus pea kohal, nii et ära ilma pärast küll minemata jäta!

Munad, ja siis jahu?!

Jah! Just selles järjekorras aineid segades, nagu retseptis, ei jää tainasse tükke.



Metsas läheb vaja:

• lõkke süütamise vahendeid või priimust

• panni

• pannilabidat

• igale sööjale taldrikut ja kahvlit



Hele-Mai Alamaa (45) on fotograaf, kellele meeldib matkata ja looduses nii süüa valmistada kui ka süüa. Selleks on ta välja mõelnud nutika karbisüsteemi, mis teeb toiduvalmistamise looduses lihtsaks, ja innustab ehk sindki metsa

minema.