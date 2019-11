Tööstress hiilib ligi tasahilju! 7 soovitust, kuidas seda ära tunda ja maandada 

Väike stress on hea, sest see ergutab ja paneb tegutsema. Kui oleme väljakutse ületanud, kaasneb sellega eduelamus, mis innustab ja arendab. Kuna inimesed on erinevad, siis võib pingetaluvusest olenevalt sama olukord ühele inimesele tunduda meeldivalt väljakutsuv, kuid teisele ebamugavalt pingeline. Kindlasti mõjutavad stressitaluvust ka isikliku elu probleemid. Nii võib tavaliselt jõukohane tööülesanne tunduda sellel hetkel ületamatuna ja nõuda lisapingutust. Lühikesed stressiperioodid tervisele enamasti kahju ei tee, kuid juhul kui suure koormuse või muul põhjusel tekkiv stressireaktsioon ajaga ei möödu, võib see muutuda kroonilise stressiks. Püsiv stress tekitab füüsilisi ja vaimseid tervisehäireid nagu ainevahetushäired, nõrgenenud immuunsus, pea- ja kõhuvalud, südame-veresoonkonnahaigused, ärevushäired ja depressioon ning pahaloomulised kasvajad.

Põhjus, miks tööstressi tihti ära ei tunta, peitub selles, et see sarnaneb tavalise stressiga. Tööga seotus stressi puhul lisanduvad ärrituvusele, väsimusele, muutustele söögiisus ja seksuaalses aktiivsuses ka vastumeelsus töö vastu, halvenenud suhted kolleegidega, ärevus või ükskõiksus tööasjade suhtes.

Tihti hiilib tööstress ligi tasahilju ja seda ei märkagi, enne kui probleem on päris tõsine. Eriti kergelt võib see tekkida kohusetundlikel töötajatel, kes võtavad oma õlule suure vastutuse ja nõuavad endalt palju. Tööstressiga väheneb inimese töövõimekus, mistõttu peab ta veelgi rohkem pingutama. See omakorda väsitab ja muudab töötaja nii enda kui teiste suhtes kriitiliseks. Tööstressi puhul on oluline teada, et tegemist on haigusega, millest toibumine võib võtta sama palju aega kui mõnest muust tõsisest terviseprobleemist.