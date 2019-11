Vahvad nipid: mida teha koos issiga?  

Kaitse kodu plekkide eest. Maitsvat jäätist limpsivad lapsed võimalikult kaua! Et sulajäätis lapsi ja kodu ära ei määriks, suru jäätisepulk läbi muffinivormi või papptaldriku. See hoiab vedela jäätise riietele ja kätele voolamast.

Lapsed ei koonerda. Kui käes on kätepesuaeg, suuna lapsed vannituppa. Võid kindel olla, et kontrollimata jäävad nad sinna kauemaks. Hiljem leiad eest vahuse kraanikausi ja tühja vedelseebipudeli. Et segadust vältida, keri ümber pumba patsikumm, et väike paharet ei saaks vajutades kätte liiga palju seepi.