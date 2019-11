LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja saab sundida töötajat arsti juures käimiseks puhkepäeva võtma?  

Nimetatud sätte puhul on oluline mõistlik aeg, mida hinnatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Kui arsti juures käimine võtab paar tundi, siis on õigustatud anda töötajale tööst vaba aega paari tunni ulatuses. Seega saab töötaja tööajast käia arsti juures, kuid peab pärast arstivisiiti tööle naasma.

Arsti juurde minemisest tuleb tööandjale ette teatada võimalikult vara, et tööandja saaks sellega arvestada ja vastavalt tööd korraldada. Tööandja võib sellekohased reeglid ette näha ka töökorralduse reeglites (näiteks kuidas teavitada).

Seadusega ettenähtud võimalus

Töötaja ei pea arsti juurde minemiseks kasutama põhipuhkuse päeva, kuna seadus näeb ette võimaluse kasutada tasustatud vaba aega. Kui töötaja on olnud nõus kasutama põhipuhkuse päeva, siis kokkuleppel on see võimalik.