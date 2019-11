Vimkaga jõulukaunistused panevad kodu särama 

Üllata jõuluõhtul külalisi peolauaga, kus ruumil ja asjadel on üheks päevaks aastas antud võime muuta oma kuju ja suurust. Minikuuskedest laas keset süldilauda paneb imestama nii lapsed kui ka muigama memme- taadi. Sel ööl on kõik võimalik!

Foto: Laura Verte

Foto: Laura Verte

Olgem ausad, jõuluõhtusöök on see, mida terve aasta oodata. Selleks need kummiga karupüksid kapis ripuvadki. Et näljaste külaliste elu kergemaks teha ja õhtusöögipaladele valgust heita, edasta menüüvihjed jõulutuledega.