TEE ISE | Kõnelev sõnavalgusti lisab toale isikupära ja hubasust 

Vali valgustiks sõna, mis annab toale isikupära ja on sulle tähenduslik. Foto: Laura Liinat

Novembrikuu Nipiraamatu koduloo kodu muutsid muu hulgas hubaseks erinevad valguslahendused. Seetõttu on ainuõige teha järele just üks mänguline sõnakuma! Vali valgustiks sõna, mis annab toale isikupära ja on sulle tähenduslik.