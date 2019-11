Pidu enne pulmi: 10 lõbusat ideed tüdrukute- ja poissmeesteõhtuks 

Viimane tähistamine enne pulmi ei pea olema pöörane ja tabuderohke. Lõbutseda saab ka nii, et kogu paariheitmise päev ja selle tähendus mingilgi moel ohustatud poleks. Siin on 10 head ideed vallalistepeoks.

See lugu on mõeldud pruudi ja peigmehe parimatele sõpradele! Pruudil on hea võimalus endale meelepärasele tegevusele ring ümber tõmmata ja artikkel sõbrannadele „juhuslikult“ avastada jätta.



Õnnestunud vallalisteõhtu eeldus on see, et korraldajad tunnevad pruuti peigmeest väga hästi. Kus on piir, millest ei tohiks kindlasti üle minna ja mida päevakangelane ise teha tahaks?