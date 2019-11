KOGEMUSLOOD | Kuidas pidada vähese kuluga ägedad pulmad? 

Pole võimalik anda üheseid numbreid, kui kulukaks üks pulmapidu kujuneb. Eelarvet mõjutavad peamiselt toit, külaliste arv ja isetegemisvõimalused. Kolm abielupaari, kes pulmad ise korraldanud, avavad oma pulmaeelarve tagamaid.

100 külalisega pulmad

Alustasime oma pulmade korraldamist täpselt 12 kuud enne tähtsat päeva. Esimene asi oligi külaliste arvu ja eelarve paika panemine. Nähes toitlustajate 1800–2800euroseid hinnapakkumisi, saime ruttu aru, et meie esialgne soov panustada pulmadesse kokku 3000 eurot, on liiga optimistlik. Eelarve paisumisse suhtusime aga küllaltki rahulikult, sest pulmade korraldamist alustades hakkasime ka raha koguma – panime kõrvale kõikvõimalike lisatööde tulu ja iga kuu lõpus palgast üle jäänud summa.



Isetegemine aitas säästa

Enim aitas kulusid kokku hoida otsus kaasata pulmade korraldusse sõpru. Soovisime, et pulmapidu oleks just meie nägu ja kõik, kes peol kandvas rollis, oleksid omad inimesed: pulmaisa, paaripanija, muusikud, kujundajad.

Millest koosneb pulmade eelarve?

Tõmba nimekirjast maha kõik, mille saad tasuta või vastuteenete eest ja löö kokku reaalsed kulud, et püsida endale seatud eelarve piires.