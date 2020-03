E-poodidest tellimine on täies hoos! Vaata üle olulised ohukohad, mida teadma peaksid 

E-poodidest tellides varitsevad meid sageli erinevad ohud: kust on turvaline tellida, millised on võimalused raha tagasisaamiseks või kelle poole peaks pöörduma, kui kaup ei saabu ja raha ei tagastata. Korduma kippuvatele küsimustele vastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Kui kaup ei ole saabunud, siis millal on mõistlik aeg raha tagasi küsida?

Reeglina on kauba tarneaeg kokkuleppeline ning tavaliselt on vastav tähtaeg ära märgitud müügitingimustes või tootetutvustuse juures. Kui kaupleja ei pea lubatud tähtajast kinni, tuleb tarbijal anda müüjale uus mõistlik lisatähtaeg.