LUUBI ALL | „Kas sa riisi oled täna söönud?“ ehk Kogu tõde riisist 

Enim müüakse poodides kooritud ja lihvitud (valgeid) riisiteri. Tegelikult on maailmas aga üle 8000 (mõnedel andmetel kuni 40 000) erineva riisisordi. Tutvustame neist mõnda põnevamat, mida Eestiski müüakse.

Riisi kasvatatakse tavaliselt üleujutatud põldudel, sest just nii on see kõrreline kõige saagikam. Riisiterad valmivad alates taime istutamisest keskmiselt nelja kuuga ja tavaliselt saadakse aastas kolm saaki. Mõnes eriti soodsate kasvutingimustega kohas annab riisitaim aga isegi neli-viis saaki.



Teraks, jahuks, helvesteks

Riisisorte liigitatakse nende kuju järgi kolme suurde rühma: lühikese teraga ehk ümarateraline riis; keskmise teraga riis ja pikateraline riis. Ka värvi järgi jaotatakse riisi kolme rühma: valge, punane ja must (lilla) riis. Kooritud ja lihvitud valged riisiterad on väga töödeldud ja kaotanud seetõttu enamiku oma vitamiinidest ning valkudest. Märkimisväärselt vitamiinide, kiudainete- ja mineraaliderikkam on täistera- ehk nn pruun riis, millelt on eemaldatud vaid väliskest.