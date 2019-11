VAHVAD NIPID | Pimeda aja kiituseks: luba endale süümepiinadeta mõnulemist!  

Küünalde pesakonnad

Et saavutada kodus hygge'lik õhustik, on olulisel kohal kindlasti küünlad. Põleta neid iga lauanurga ja riiuli peal. Vähem oluline pole ka lõhn, mida aroomiküünlad eritavad. Peale küünalde tee kaminasse tuli, ja ole tänulik, et sul see võimalus on.

Põleta küünlaid iga lauanurga ja riiuli peal. Foto: Laura Karro

Pehmelt ja sassis

Flanellist tekid, pleedid, kootud voodikatted, lambanahad ja kohevad padjad on kõik mugavuse teenrid. Neid võid hoida lohakalt diivanil või pane klanitult hoopis okstest tehtud redelile. Kodune värvigamma hoia mahe ja neutraalset tooni. Aktsendina kasuta hoopis erinevaid tekstuure.

Voodi võib vabalt jääda kogu päevaks tegemata, sest kunagi ei tea, millal tuleb tahtmine lõunauinakuks teki alla pugeda. Lisa oma lemmikpleedile kaunistuseks suured lõngast tutid. Nende tegemiseks keri hunnik lõnga ümber raamatu, aja lõngaots saadud vihust läbi ja tõmba viht kahest kohast tugevalt kokku. Lõika alumine osa lahti ja õmble tutikud teki nurka või serva.

Flanellist tekid, pleedid, kootud voodikatted, lambanahad ja kohevad padjad on kõik mugavuse teenrid. Foto: Laura Karro

Kodus peab olema mugav nii istuda kui ka astuda ning peaasi, et oleks soe. Otsi välja oma kõige pehmem kampsun, soojad retuusid või mugavad karupüksid ja paksud villased sokid.



Süüvi lugudesse

Tõeline taanlane lülitab oma telefoni hiljemalt kell kaheksa õhtul välja, paneb käima maheda muusika, hakkab lauamänge mängima või võtab raamaturiiulist

mõne klassiku ning kerib end diivanile või laiale aknalauale kerra, et lugeda. Võid võtta ette ka märkmiku või päeviku. Kirjuta sinna hygge'likke hetki, mis on sul juba olnud, või neid, mida soovid tulevikus kogeda. Pane iga päev kirja kõik hea, mis juhtus, ja joonista või kleebi sinna häid tundeid tekitavaid pilte ning fotosid.



Valgus on oluline

Paljudes Taani kodudes on suured aknad, aga ei ühtegi kardinat. Seda selleks, et lasta aknast sisse võimalikult palju loomulikku valgust. Kui väljas on aga hämar, kasutatakse tugevate üldvalgustite asemel hoopis erinevaid laua- ja põrandalampe ning valguskette aktsendina riiulitel või kardina küljes. Kohtvalgustid annavad just õige õdususe, mis sind endasse neelab.

Kui väljas on aga hämar, kasutatakse tugevate üldvalgustite asemel hoopis erinevaid laua- ja põrandalampe ning valguskette. Foto: Laura Karro

Naturaalne ja looduslähedane

Kõik loodusest leitud esemed on väga hygge'likud. Võid riiuli servi kaunistada nii okste, lehtede kui ka põllult korjatud kõrtega. Ka kõik puidust mööbli- ja kaunistusesemed ning mänguasjad sobivad siia nimekirja. Värvide puhul kehtib sama reegel: võimalikult heledad ja naturaalsed värvid. Materjalidest sobivad hästi lina, puuvill ja vill. Köögis on soojem õhustik, kui nõud on keraamilised, mitte plastist, metallist või klaasist. Väga oluline on ka see, et esemed tekitaksid käe all mõnusa tunde.



Silmale puhkust

Toa üldmulje on mahe ja mõnus, kui sätid raamaturiiulid korda. Keera raamatute seljad näiteks tahapoole, nii et riiulilt paistaksid pigem ühes toonis leheküljed, või kata kõik raamatud hoopis valge paberi või kangaga. Jäta riiulisse võimalikult palju ka tühja pinda. Kaunistusteks võivad seal olla rohelised taimed, küünlad ja raamitud pildid.