LUGEJA KÜSIB | Miks eelistada hambaniidile elektrilist hambavahede puhastajat ehk waterfloss'i? 

„Uurisin elektroonikapoes elektrilisi hambaharju ja mulle jäi silma toode, mille nimi on waterfloss. Kas see on parem kui tavaline hambaniit?“ uurib Rauno Tallinnast.



Miks on vaja veepritsi hambavahede puhastamiseks?

Hambapesu pole täielik, kui hambavahed jäävad niiditamata, ükskõik kui peen hambahari kasutusel on. Ilma niidita jäävad hammastevahelised pinnad mustaks ja see on ka põhjus, miks enamik hambaauke just seal tekib. Hambavahesid tuleb puhastada iga päev. Seda peaks tegema ka kooliealine laps.



Niit, vesi, käsihari?

Igaühele on olemas niiditamiseks sobiv vahend. Niiditada võib tavalise hambaniidiga või varre otsas oleva hambaniidiga. Viimane võimalus sobib

lastele kõige paremini. Kui käsitsi niiditamine tundub keeruline, on võimalik

kasutada ka elektrilist hambavahede puhastajat, nn waterfloss’i ehk veepritsi.



Veepritsi eelis

Hambavahede veepritsi on tõesti väga lihtne kasutada – jääb ära peen käsitöö, mida tavapärane käsitsi niiditamine eeldab. Elektrilise veepritsi puhul liigub tugev peenike veesurve hammaste vahele ja uhub hambavahed väga korralikult puhtaks. Kindlasti on veeprits hea abivahend breketite kandjale, sest tavapärane niiditamine on nende kandmise ajal üpris keeruline. Suuremate hambavahede puhastamiseks on lisaks vaja kasutada ka väikeseid hambavahede käsiharjakesi.