Pori, lörts ja lumi jäägu õue! Meisterda ise tõhus jalanõude puhastaja! 

Värvi prussid. Foto: Triin Türk

Kruvi harjad prussidele. Foto: Triin Türk

Kruvi prussid kokku. Foto: Triin Türk

Aega kulub 1 tund!



Et saapapuhastaja oleks tõhus!

Kasuta raami meisterdamiseks kindlasti rasket ja tugevat puitmaterjali. Siis on kindel, et saabaste puhastaja püsib paigal. Pea meeles, et kruvi pikkus = kahekordne materjali paksus.