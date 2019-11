UNUSTATUD VANA | Hästi toimivad tervisenipid eelmisest sajandist 

1940ndatel veetsid lapsed külmale vaatamata suure osa ajast väljas: mängides, saunast lumehange heites ja kooli kõmpides. «Käisin seitsme kilomeetri kaugusel jalgsi koolis ja selleks, et jalad ära ei külmuks, kooti lastele villasest lõngast karupüksid, sest ega meil selliseid sukkpükse polnud. Olid vaid trippidega villased sukad. Vanaema Amalie kudus ja ema Leida pani need mulle igal hommikul jalga. Miskipärast oli mul nendega häbi käia ja nii kõndisin otsejoones puukuuri ning peitsin püksid enne kooliminekut puude vahele ära,» meenutab Hilju. Hoolimata protestist, õnnestus tal siiski haigeks jäämist vältida. «Ilmselt aitas see, et maariietus oli ikka villane. Ei mingit sünteetikat!»



Kui külm näpistas

Pigem võis külm näpistama hakata hoopis tuppa minnes, sest kellel õues mängides ikka aega jälgida oli, kas oli soe või külm! Nii polnud harv, kui pärast

lumesõja pidamist võisid kindad käes lausa püsti hoida – need olid nii külmunud, käed samamoodi. «Ema võttis raasuke soolavett ja mudis minu varbaid ning sõrmi sellega. Siis pani peale mingisugust salvi – see kõik mõjus ja külmavõetud kohad taastusid ilusti,» sõnab ta. «Seda ma aga ei mäleta, et nohu kuidagi ravitud oleks. Kui kurk oli kare, aeti oma aia marjadest tehtud mahl kuumaks ja söödi mett. Või anti sooja lehmapiima juua, mis, nagu tol ajal räägiti, pidavat ka tuberkuloosi levimise ära hoidma. Köha korral tehti sinepipulbriga jalavanne, taldu määriti hanerasvaga ning seejärel pandi laps ahjusuu ette soojenema, villased sokid jalas,» kõneleb Hilju lihtsamatest raviviisidest. Kui midagi tõsisemat ette tuli, tehti ikka salve ja leotisi.