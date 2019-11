Nipid Suurpuhastus magamistoas: põhjalik nimekiri töödest, mis ootavad vaid pealehakkamist Laura Liinat , täna, 06:37 Jaga: M

GALERII

Toad korda! Novembrikuu fookuses on magamistuba, mis ootab vaid sinu pealehakkamist. Foto: Toa Heftiba / Unsplash

Pimedad sombused päevad, mil aeda ja õue jalutama ei kipu, on mõnus aeg, et kraamida, sorteerida ja elamises õhk puhtaks lüüa. Novembrikuu fookuses on magamistuba, mis ootab vaid sinu pealehakkamist.