VIDEO | Mille järgi valida poes puu- ja köögivilju? 

Me armastame toitu ja võtame seda üsna iseenesestmõistetavana. Elame ühiskonnas, kus toit on igal pool meie ümber ja seda raisates või ära visates ei teki tunnet, et see otsa saab. Tegelikkuses see nii ei ole, sest toitu ära visates raiskame ka muid olulisi ressursse: maad, vett, energiat ning tööjõudu.

Tegelikult on meil kõigil võimalik midagi ära teha, et ära visatava toidu kogust oluliselt vähendada. Coopi, Nipiraamatu ja Fitlapi koostöös on valminud videosari, kus anname nippe, kuidas koju ostetud toit püsiks kauem värske ja maitsev ning ükski toiduaine koduköögis ei läheks raisku.