Kust saab alguse suhkru liigne tarbimine?  

Söögi ajal muuga tegelemine. Kas sina kipud ka söömisega samal ajal olema telefonis, vaatama telekat või lugema ajalehte? Need inimesed, kes söömise ajal keskenduvad ainult söömisele, söövad vähem kui need, kes teevad seda millegi kõrvalt. Austa toitu ja võta söömiseks aega!

Magusaga tuju tõstmine. Pole vahet, kas on tähtpäev või lihtsalt paha tuju, põhjuse magusa söömiseks leiab alati. Magusast ei pea loobuma, küll aga liigne magus teeb tervisele halba. Söömisest lohutuse otsimine pingeid tegelikult ei maanda, sest lohutus toidust on üsna üürikene ning pealekauba võivad tekkida hiljem süümepiinad liigse söömise pärast. Sellepärast tuleks tegeleda probleemi enda, mitte tunnete vaigistamisega.

Reklaamid tekitavad sinus magusaisu, allahindlused panevad rohkem ostma. See on ka reklaamide ja allahindluste eesmärk – panna inimesi rohkem ostma. Kui ka sina oled seda tüüpi inimene, kes ei suuda šokolaadikommide söömist lõpetada enne, kui kõik otsas, siis osta neid väiksemates pakendites. Pole mõtet osta midagi allahindlusega, kui selle söömisega piiri ei pea ning pärast end süüdi tunned.

Magusa söömine igavusest. Paljudel on komme tegevuseta aega söömisega sisutada, isegi kui kõht tegelikult tühi pole. Selleks, et seda vältida, ära osta endale koju suurt magusavaru. Hea nipp on ka planeerida oma aega paremini, et igavust ei saakski tekkida. Puhkepäevad sisusta aktiivse liikumise, kodu koristamise või raamatu lugemisega.