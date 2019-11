Lugejad kaebavad: see veebipood jättis meid ilma nii rahast kui kaubast 

Nipiraamatule laekus kiri Priidult, kes on hädas veebipoega www.reset.ee. E-poest, kust on võimalik tellida mitmeid erinevaid tooteid alustades kodumasinatest ning lõpetades mänguasjadega, ei ole mees enam kui kuu aja jooksul saanud kätte ei tellitud kaupa ega ka tagasi nõutud raha. Otsustasime asja uurida ning võtsime selguse saamiseks ühendust Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

„Skeem on neil selline, et pakuvad poes olematut kaupa. Tellisin 13. oktoobril LG 65" Ultra HD OLED-teleri, kuid mida ei ole, on teler,“ on Priit nördinud. „Kui raha käes, algas venitamine. Küll pidi kaup minuni jõudma nädala lõpuks, esmaspäevaks või 2-5 tööpäeva jooksul,“ kirjeldab Priit kaupleja taktikat. Kui mees lõpuks raha tagasi saamiseks pretensiooni esitas, „leiti“ toode siiski „partnerlaost“. „Aga see jutt oli jällegi ainult venitamiseks! Mõne aja pärast selgus, et juba kohe-kohe kullerile üle antavat kaupa ei ole ikkagi olemas. Ja kui ma nüüd lõpuks enam rohkem oodata ei soovi ja raha tagasi nõuan, viitavad nad seadusandlusele, mille järgi on kauplejal veel kaks nädalat õigus mu raha kinni hoida,” on mees nõutu.