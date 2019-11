PIMEDA AJA NIPID: ohutu rattasõidu ABC  

Selleks et liiklemine oleks ohutu, tuleb enne jalgrattaga liiklusesse minemist veenduda, et:

Veendu, et jalgrattal oleks olemas kõik kohustuslikud elemendid. Foto: Maanteeamet

Kuigi kiiver on kohustuslik kuni 16. eluaastani, on turvavarustuse kandmine siiski soovituslik ka täiskasvanutele. Pea meeles, et kiiver kaitseb sind ainult siis, kui see on paraja suurusega, terve ja korralikult kinnitatud.