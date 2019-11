Nipid VIDEO | Nuga roostest puhtaks kartuliga! Vambola Lembit , täna, 07:41 Jaga: M

Nuga roostest puhtaks kartuliga! Foto: Easy Outdoors

Avastad matkal olles, et unustasid eelmisel korral noa hooldamata ning nüüd on see üleni roostega kaetud. Pole hullu, juhtub ka paremates peredes. Oluline on see, kuidas probleemi lahendad!