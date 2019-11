PIMEDA AJA NIPID | 14 lihtsat viisi, kuidas leida elus rõõmu 

Pime novembrikuu on kätte jõudnud ja sellega koos saabub paljudel ka meeleolu langus. Suurem väsimus ja tunne, nagu millestki poleks rõõmu, võib meid kõiki kimbutada. Kuidas igapäevasest elust rõõm üles leida, õpetab veebileht Prevention.com.

Kust rõõmu otsida? Kui see „kõrgeim õnn“ tuleb suhkrudoosist, tööalasest õnnestumisest või sügavast spirituaalsest eneseteostusest, siis võime kõik kinnitada, et tahame neid tundeid rohkem kogeda. Rõõmu ei tasu aga otsida lotopiletitest ega kortse siluvast plastilisest kirurgiast. Erinevad uuringud on näidanud, et raha ega ilu pole õnne sünonüümid.

Õnne uurija Sonja Lyubomirsky California ülikoolist arvab, et igapäevane eluolu moodustab õnnest ainult 10%. Pool sõltub tema sõnul meie geneetilisest „algpunktist“ ning umbes 40% sellest, mida me teeme tahtlikult, et end õnnelikuks teha. Ja õnnelik olemine on rõõmu peamine eeldus. „Sa ei saa kogu aeg rõõmus olla,“ ütleb Lyubomirsky, „aga kindel on see, et õnnelikud inimesed on sagedamini rõõmsad.“