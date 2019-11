Kris Leinatamm: kallis mees – armasta, kõnni ja tea, mida sööd! 

Naistel on kindlasti hea meel. Aga kauaks seda armastust jätkub, kui tervisest hoolimine nii madalal kohal on? Kallis mees, kui Sa teaksid, et järjepidev ja optimaalsel tasemel liikumine pikendab Su eluiga 4,2 aasta võrra ja võimaldab Sul seega 4,2 aastat kauem oma armastatuga elu nautida, kas siis oleksid nõus garanteerima, et pead tervisespordi põhimõtetest kinni?

Juba pea 10 aastat tagasi avaldati Oxfordi Ülikooli uuring D-vitamiini ja testosterooni korrelatsiooni kohta ning samal aastal viidi sarnane uuring läbi ka New Yorgis. Mõlemad uuringud näitasid, et meestel, kellel on D-vitamiini tase piisav, on ka testosteroonitase kõrgem kui neil meestel, kel D-vitamiini puudus.

Ka sportlik eluviis võib osutuda tervisele riskifaktoriks. Igapäevane spordisaalikülastaja ei pruugigi nii palju hoolida oma tervisest kuivõrd saavutusest. Ületreenimisest tulenevad tervisehädad on riskantsemad, kui esialgu tunduda võib. Evolutsiooniliselt oleme me küll loodud liikuma, mitte istuma, aga me pole loodud ületreenima ega paar korda aastas end maratonil ogaraks jooksma, et siis südamerahuga ülejäänud aasta kontoritoolil või autoroolis istuda. Rahvaspordiüritused töötavad meile küll väga heade motivaatoritena – see on positiivse manipulatsiooni meetod, et meid kasvõi natukenegi püsti saada. Treenitus hea enesetunde eesmärgil aga eeldab järjepidevust, treeningu optimaalset taset vastavalt eesmärgile ning tarku otsuseid. Tippspordi koormusega rahvaspordi viljelemine ilma tippspordi teadmistega nõuandjateta võib osutuda pikaks enese- ja oma keha piinamiseks. Ehk siis alustama peab küsimusest MIKS? Miks Sa treenid? Kas selleks, et olla terve? Selleks, et olla naabrimehest suurem ja tugevam? Selleks, et teha maratonil selfie? Või näiteks selleks, et suurendada oma ajupotentsiaali? Seesama aju on muuseas oma kõrgeimal potentsiaalil peale 30-40 minutilist aeroobset liikumist, mis on sooritatud ca 60-70% juures maksimaalsest südamelöögisagedusest.