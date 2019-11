Ära lase jõuludel end pankrotti viia! Head ideed, kuidas kulud kontrolli all hoida 

Kingitused. Koosta nimekiri, kellele ja mis väärtuses plaanid jõulukinke teha. Selleks, et leida õige asi õige hinnaga hakka kinkidele mõtlema võimalikult varakult. Ehk leiad nii mõne kingi, mis on planeeritust isegi odavam.

Peoriided. Vaata kriitilise pilguga oma garderoob üle ja mõtle, kas sul ikka on vaja uusi peoriideid ja kingi. Samas kui lapsele on jäänud peoriided ja -kingad väikeseks, siis ilmselt peab selle kulutuse tegema.

Autosõidud. Tõenäoliselt on detsembris sõite rohkem kui tavaliselt, eriti kui tuleb külastada kaugemal elavaid pereliikmeid.

Toit. Kui kostitad sellel aastal enda juures pereliikmeid, siis koosta menüü juba varakult, sest see võib olla üks suuremaid kuluallikaid. Nutikas on erinevad toidud pere peale ära jaotada – nii tuleb odavam ja ka endal on lihtsam. Ka külakostiks minev küpsetis ja veinipudel tuleks eelarvesse kirja panna.