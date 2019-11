10 eriti mõnusat asja, millega säästurežiimil olles end poputada 

Külasta raamatukogu. Kipume unustama, et kvaliteetaeg iseendaga on hästi oluline. Seega sea sammud raamatukokku ja laenuta endale mõni hea raamat. Alati ei pea raamatukokku isegi kohale minema, sest võimalik on läbi interneti laenutada ka e- ja audioraamatuid.